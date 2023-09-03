Her smaçta Brüksel çınladı: Hoop güm Türkiye sultanlar finale... Muhteşem geceyi Hürriyet tribünden izledi

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Nefes kesici bir geri dönüşle CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 3-2’lik skorla son şampiyon İtalya’yı geçmeyi başaran Filenin Sultanları, Brüksel’deki 15 bin kişilik Paleis 12 Stadyumu’nda binlerce Türk taraftarın desteğini arkasına aldı, tarih yazdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın finale yükselmesi hem Türkiye’de hem Avrupa’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen maçta inanılmaz bir seyirci desteği vardı. Paleis 12 stadyumunda iğne atsanız yere düşmüyordu. Salonun neredeyse 3’te 2’si Türk seyirciden oluşuyordu.

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Vargas’ın her servisinde “Hoop, güm” tezahüratlarıyla Filenin Sultanları’na destek olan taraftar zaferle birlikte büyük coşku yaşadı.

VOLEYBOLUN YÜKSELİŞİ

Şehrin turistik noktalarından biri olan Atomium Heykeli’nin hemen yanında bulunan spor salonuna doğru yürürken artık voleybolun Türkiye için en az futbol kadar önemli bir spor olduğunu düşünmemek elde değildi. Hem Türkiye’den hem de Avrupa’nın dört bir yanından maçı izlemeye gelen taraftar tüm turnuvayı takip etmiş, çoluk çocuk büyük bir şenlik havasında Filenin Sultanları’nı desteklemeye gidiyordu. İtalyanları da yok saymayalım... Belçika’nın en büyük göçmen gruplarından birini de onlar oluşturuyor. Akdeniz insanı olan İtalyanlar da takımlarını büyük bir coşkuyla desteklemeye gelmişti.

Bitiş düdüğüyle birlikte Filenin Sultanları taraftarına koştu.

KIZLAR SAHADA DEVLEŞTİ

Futbol maçlarından alışık olduğumuz bir atmosferde gerçekleşen maça İtalya iyi başlasa da Filenin Sultanları’nın kazanmaya olan inancı bir an olsun kaybolmadı. Özellikle İtalya’nın 2-1 öne geçtiği 3. set bizim için zor geçiyordu. Buna rağmen spor salonundaki binlerce taraftar olanca gücüyle Filenin Sultanları’na moral vermek için tezahürat yapıyordu. İtalya takımı servis atarken Türk seyircilerin bir bölümü rakip takımı psikolojik olarak etkilemek için ‘yuh’ çekse de yine Türk seyircilerin içindeki sağduyulu gruplar bu yuhalamayı engelliyordu. 4. ve 5. set ise artık Türkiye’nin silkindiği ve gerçek gücüne geri döndüğü setler oldu. Her sayının ardından Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt sevincini seyirciyle paylaştı. Son Avrupa şampiyonu İtalya’ya karşı böyle bir geri dönüş İtalyanlar için sürpriz olsa da Filenin Sultanları’nın gücünü bilenler için hiç de sürpriz değildi.

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Ebrar Karakurt, kıran kırana geçen karşılaşmadan zaferle ayrılmanın mutluluğunu sevinç gözyaşı dökerek yaşadı.

TARAFTARA BÜYÜK ALKIŞ

Kaptan Eda Erdem, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’tan arka arkaya gelen sayılar salonun coşkusunu katladı. 15-6 Filenin Sultanları’nın kazandığı son set ise adeta bir voleybol şöleniydi. Melissa Vargas’ın her servisinde “Hoop güm” tezahüratlarıyla Filenin Sultanları’na destek olan taraftar, final düdüğünün çalmasıyla çılgına döndü. Filenin Sultanları sonuna kadar hak ettikleri bu galibiyeti kutlarken düşünceleri sorulan Zehra Güneş taraftara dönerek “Siz olmasaydınız olmazdı, sizi çok seviyoruz” diyerek taraftarla kucaklaştı.

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SEVİNÇ SOKAĞA TAŞTI

Spor salonundan “En büyük Türkiye” tezahüratlarıyla ayrılan Türk taraftarlardan bazıları Türk bayraklarıyla konvoy yaparak Brüksel sokaklarında tur attı ve zaferi kutladı. 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Filenin Sultanları yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Şimdi tüm Türkiye nefesini tuttu ve 2003 ile 2009 yılında gümüş madalyayla ayrıldığı Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya bekliyor. Bu takım ve bu taraftar bunu hak ediyor!

TÜRKİYE NEFESİNİ TUTTU: ŞAMPİYONLUK HEYECANI BU GECE

- Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Paleis 12 Salonu’nda oynanacak maç, TSİ 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Şampiyonada C Grubu’nda oynadığı 5 maçı da kazanan Filenin Sultanları, son 16 turunda Belçika’yı, çeyrek finalde Polonya’yı, yarı finalde İtalya’yı yenerek finale yükseldi. Sırbistan da A Grubu’ndan 5’te 5 yaparak lider çıktı ve son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Çekya’yı, yarı finalde de Hollanda’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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HEDEF ALTIN MADALYA

3. kez Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen Filenin Sultanları, daha önce oynadığı 2 finali de kaybetti. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, bugün Sırbistan’ı yenerek tek eksiği olan ‘altın’ madalyayı tamamlamayı hedefliyor. Türkiye ile Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde de karşı karşıya gelirken, Ankara’daki maçı 3-2 kazanan Sırbistan altın madalyanın sahibi olmuştu. Sırbistan Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü, halen Vakıfbank’ı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor. Takımın yıldızı ve en skorer ismi ise, Eczacıbaşı’nda forma giyen Tijana Boskovic. A Milli Takımımız’ın başantrenörü Daniele Santarelli ise geçen yıl Sırbistan’ı dünya şampiyonu yapmıştı. FIVB Milletler Ligi’nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 8 karşılaşmayı da galip tamamladı. Son 14 maçını kazanan Türkiye, dünya klasmanında 1 numarada.

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