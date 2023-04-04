Her satırı korkunç! Eski sevgilisiyle erkek arkadaşını kaçırıp cinsel ilişkiye zorladı... Cezası belli oldu

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Olay, 10 Eylül 2021'de meydana geldi. Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet Cengiz, pastanede çalışan eski sevgilisi C.D.'yi, iş yerinden yeni erkek arkadaşı N.S. ile sokakta yürürken gördü. Mehmet Cengiz, yanına taksici arkadaşı Ümit Afat ve Bülent Ö.'yü de alıp, C.D. ve N.S.'yi hafif ticari araca bindirerek ormana kaçırdı. İddiaya göre, Cengiz ve yanındaki 2 kişi, ormanda C.D. ve N.S.'yi çırılçıplak soyarak darbetti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti. 3 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan C.D. ve N.S.'nin üzerlerine idrarını yaptı. Şüpheliler, yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle de C.D. ve N.S.'yi şehir merkezine bıraktı.



OLAYA 2 TUTUKLAMA



C.D. ve N.S., durumu polise bildirip şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden Mehmet Cengiz ve Ümit Afat tutuklandı, Bülent Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama', 'yağma', 'hakaret', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliğini ihlal' suçlamalarıyla dava açıldı.

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"SEVGİLİMLE BENİM CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEMİ SÖYLEDİ"

Olayın karar duruşması Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar ile N.S. ve C.D. katıldı. Duruşmada ifadesi alınan N.S., yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Olay günü Mehmet Cengiz, beni ve sevgilim olan C.D.'yi zorla araçlarına bindirdi. Yanında tanımadığım bir kişi vardı. Araca biner binmez beni dövmeye başladılar. Mehmet Cengiz bana, 'Sen C.D.'nin sevgili misin? Seni kurşuna dizeceğim' diyerek tehdit ve hakarette bulundu. Beni döve döve 500 Evler Mahallesi'ndeki boş bir araziye getirdiler. Dayak olayı tam 3 saat sürdü. Sevgilimle beni bir TIR'a bindirdiler. Cüzdanımda bulunan 150 lirayı da aldılar. Olaylar bitti zannederken bu sefer de ormana götürdüler. Dayak atma burada da devam etti. Benim gözlerimin önünde Mehmet Cengiz, sevgilim C.D.'yle benim cinsel ilişkiye girmemi söyledi ve yaptırdı. Bunların hepsini cep telefonuyla kaydettiler. Sonra da üzerimize idrarını yaptı. Ben sadece Mehmet Cengiz'den şikayetçiyim" dedi.

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"SONRA ÜZERİMİZE İDRARINI YAPTI"

C.D. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Olay akşamı iş arkadaşım ve aynı zamanda sevgilim olan N.S. ile geç vakitlerde iş yerini kapatıp çıktık. Sevgilim beni evime kadar getirdi. Sarıldık, ayrılırken o sırada eski sevgilim olan Mehmet Cengiz geldi ve sevgilime saldırmaya başladı. Bana vurmayacağını söyledi. Sonra yanındaki birisiyle bizi zorla arabaya bindirdiler. Ama sevgilimi sürekli araba içinde bile dövdüler. Bizi 500 Evler'deki boş bir araziye götürüp diz çöktürdüler. Mehmet Cengiz bize; 'Bunları öldüreceğim' diye tehditte bulundu. Sonra bizi ormanlık bir alana götürüp çırılçıplak soydular. Mehmet Cengiz benim, sevgilim N.S. ile cinsel ilişkiye girmemi isteyerek zorla bunu yaptırdı. Sonra da üzerimize idrarını yaptı. Çektikleri cinsel içerik videolarını anneme göstermekle tehdit etti ve videoları piyasaya yaymakla tehdit etti. Sonra da bizi hastaneye götürdü" diye konuştu.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



Sevgililerin ifadelerinin ardından mahkeme başkanının söz verdiği tutuklu sanık Mehmet Cengiz, suçlamaları reddederek, "Olay günü eski sevgilim olan C.D.'yi, sevgilisi N.S. ile öpüşürken gördüm ve çok sinirlendim. Bunun üzerine yanlarına gidip ikisini de bu yaptıklarından dolayı tokatladım. Sonra da konuşmak üzere 500 Evler Mahallesi'ne gittik. Oradan da arkadaşıma ait bir TIR'a gittik. Eski sevgilim C.D. orada dişinin çok ağrıdığını söyleyince, doktora gitmeyi teklif ettim. Sonra da ikisi TIR'ın içinde uyuyakaldılar. Sabah geldiğimde her ikisi de yoktu. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Kimseyi videoyla tehdit etmedim. Saatlerce dövmedim. Video bile çekmedim. Ölümle tehdit etmedim. Tekme ve yumruklarla vurmadım. Şu anki sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmesini dahi istemedim. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" diyerek kendisini savundu.



Diğer sanıklar Ümit Afat ile Bülent Ö. de üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, olaylara karışmadıklarını ve konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.



HAPİS CEZASI



İfade ve savunmaların ardından Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Cengiz'in, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 2 kez 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama', 'yağma', 'hakaret', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliğini ihlal' suçlamalarıyla 87 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; tutuklu sanık Ümit Afat'ın ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 2 kez 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 55 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık Bülent Ö. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olaya karışan 3 sanığa toplam 145 yıl 5 ay hapis cezası verildi.