Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Hepsinin oyu 1 puan yapmaz’

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Memleket Partisi#İzmit
‘Hepsinin oyu 1 puan yapmaz’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmit kent merkezinde seçim otobüsünün üzerinde halka seslendi.

Haberin Devamı

İnce konuşmasında özetle şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasa 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi, bir tane. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler de ittifak kuracaktı. Doğrusu buydu ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak. Onların kendine hayrı yok. 18 yıl Maliye Bakanlığı yaptılar. Dışişleri Bakanlığı yaptılar. Başbakanlık yaptılar. Bu memleketin soyulmasında onların payı yok mu? Telekom özelleştirilirken Babacan ne iş yapıyordu?

Seçildiğimde ilk yapacağım iş ne biliyor musunuz? Depremde çadır satan Kızılay başkanını görevden alacağım. Suriyelileri geri gönderme hazırlıklarına başlayacağım. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında ucuz et yiyeceksiniz, ucuz süt içeceksiniz, yumurta yiyeceksiniz.”  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#Memleket Partisi#İzmit

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD