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Bir haftalık mola başladı

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#10 Kasım Atatürk’Ü Anma Törenleri#Hatice Ayşe Arıkan#Hamza Yavuz
Bir haftalık mola başladı
Melike ÇALKAPZülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 07:00

Dün sabah okullarda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinin ardından öğrenciler ara tatil öncesi son derslerini işledi.

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Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için tatilin resmi başlangıcı 13 Kasım Pazartesi olsa da hafta sonlarıyla 9 günü bulan ara tatil dün başladı. Ders zili 20 Kasım sabahı yeniden çalacak. Diğer yandan öğretmenlerin mesleki gelişimi için düzenlenen öğretmen seminerleri bu ara tatilde son kez uzaktan yapılacak.

BOL BOL DİNLENİN

Birinci döneminin ilk ara tatili öncesi öğretmenler, öğrencilerine bol bol dinlenme ve kitap okumalarını tavsiye etti. Ancak hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek ara tatilde öğrenciler, dinlenmenin yanı sıra konu açıklarını kapatmak için ders çalışacaklarını da söyledi. İstanbul ve İzmir’den ilk ve ortaokul öğrencileri ara tatil planlarını anlattı.

KİTAP OKUYACAĞIM

- İzmir Seferihisar Ulamış İlkokulu öğrencisi Hatice Ayşe Arıkan’ın planı kitap okumak: “Öğretmenimin verdiği kitapları okuyacağım ve yarım bıraktığım ‘Şeker Portakalı’nı bitireceğim.”

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Bir haftalık mola başladı

KÖYE GİDECEĞİZ

- Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu öğrencisi Gülcemim Ulu, “Teyzem yeni bir eve taşındı. Ona sürpriz yapacağız. Ankara’da köye de gideceğiz” dedi.

Bir haftalık mola başladı

RONALDO OLACAĞIM

- Futbol oynayan Ulamış İlkokulu öğrencisi Hamza Yavuz’un hedefi ise Ronaldo gibi olmak: “Arkadaşlarımla bolca maç yapacağız. Hedefim Ronaldo olmak. Bunun için çok çalışacağım.”

Bir haftalık mola başladı

 

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#10 Kasım Atatürk’Ü Anma Törenleri#Hatice Ayşe Arıkan#Hamza Yavuz

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