Hepatit nedeniyle bir dakikada 2 kişi ölüyor

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28 Temmuz Dünya Hepatit Günü öncesi bu hastalıkla ilgili konuşan Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, şu bilgileri verdi:

PANDEMİ ENGELİ





“Türkiye’de erişkin 2 milyon hepatit B hastası bulunuyor ve bu hastaların ortalama yüzde 25-30 kadarının tedaviye ihtiyacı var. Yani 600-700 bin hastanın tedavi alması gerekirken 2019 yılında tedavi alan hasta sayısı sadece 122 bin. Bu demek oluyor ki yaklaşık 500 bine yakın insan hasta olmasına rağmen tedavi almamış. Pandeminin başlaması ile birlikte tedaviye giden hasta sayısı 2020 yılında 122 binden 115 bin kişiye düştü. Daha önceki yıllarda tedaviye erişimini sağladığımız hastalarımızın sayısı gittikçe düştü ne yazık ki.”

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TEST YAPTIRIN





Prof. Dr. Fehmi Tabak ise, hepatitin dünyada görülme oranlarıyla ilgili şunları söyledi: “Hepatit B virüsü tüm dünyada, yılda 1 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Dakikada 2 kişi hepatit B’ye bağlı siroz ve karaciğer gibi komplikasyonlar ile kaybediliyor. Ülkemizdeki 3 milyona yakın taşıyıcının ise 400 bini hastalığının farkında. Kalanlar da sessiz giden bir hastalık olduğu için taşıyıcı olduklarının farkında değil. Bu nedenle herkesin hayat boyu en az 1 kere tarama testinden geçmesi gerek.”