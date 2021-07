Hepatit B aşısı... 'Aşı ile hastalık yüzde 4'ten binde 1'e indi'

28 Temmuz Dünya Hepatit Farkındalık Günü dolayısı ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, "Covid-19 pandemi süreci 3 yönden viral hepatitler üzerine olumsuz etki yarattı. Birincisi hastalar hastanelere başvurmak konusunda çekingen davrandıklarından taramalar aksadı. Dolayısıyla yeni tanı vaka sayıları düştü. Bunun önüne Covid-19 tanısı konan her hastada nasıl Covid-19 ile ilgili viral testleri istiyorsak Hepatit B ve C virüsleri ile ilgili de tarama testlerini isteyerek geçebiliriz. Dolayısıyla tarama ile ilgili handikap aşılmış olacaktır. Buna ülkemizin büyük çoğunluğundaki merkezlerde uyuluyor. İkincisi tanı koyulmuş ve tedavisine başlanmış Hepatit B ve Hepatit C'li hastaların tedavisinde aksamalar oluyor. SGK'nın raporları uzatmış olması aksaklıklar minimuma indi. Dolayısıyla hasta da tedavisinde aksama yapmaması gerektiği bilincindeyse ciddi handikaplar yaşamadık. Üçüncüsü ve en önemlisi ise Hepatit B ve C kronik karaciğer hastalığına yol açtığından. Belirli aralıklarla takipleri ve kontrolleri gerekir. Karaciğer kanserinin gelişip gelişmediğine ya da hastalığın ilerleyip ilerlemediğine dair takipler yapılması gerekiyor. Ancak bunlar aksadı. Bunun yerine tele-tıp dediğimiz sesli veya görüntülü şekilde hastaların hekimlere ulaşması sağlanmaya çalışıldı. Ancak bu çok yaygın bir uygulama olmadığı için hastalarımızı periyodik önlemleri aksatmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

"HER 30 SANİYEDE BİR KİŞİ HEPATİT NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu hepatit ile ilgili verilere de dikkat çekerek her 30 saniyede bir insanın hepatit nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye’de yaklaşık 950 bin karaciğer sirozlu ve 75 bin karaciğer kanserli hasta var. Ülkemizdeki karaciğer sirozu ve karaciğer kanserlerinin yüzde 60’ından hepatit B, C ve D virüsleri sorumludur. Türkiye'de tanı konmayı bekleyen hepatit B ile enfekte 1.5 milyon ve hepatit C ile enfekte 270 bin erişkin var. Viral hepatitlerle ilgili toplumsal farkındalığın arttırılması, Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol programındaki aksiyonların gecikmeksizin devreye sokulması ülkemizdeki viral hepatitlerin eliminasyonu hedeflerine ulaşılmasında temel taşları olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 30 saniyede bir kişi hepatitle ilişkili hastalıktan yaşamını kaybediyor. Karaciğer kanseri de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olan viral hepatite karşı farkındalığı artırmak için 28 Temmuz, Dünya Hepatit Günü olarak değerlendiriliyor."

"2 MİLYON HEPATİT B HASTASI VAR"

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise "Tüm dünyada yaklaşık 257 milyon hepatit B, 71 milyon da hepatit C taşıyıcısı veya hastası var. Ülkemizde ise Hepatit B görülme sıklığı yüzde 4, Hepatit C görülme sıklığı ise yüzde 1 olup, yaklaşık 2 milyon Hepatit B ve 300-400 bin Hepatit C hastamız olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

