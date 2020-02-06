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Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı

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Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsü kapanan hemzemin geçidin bariyerini kırarak geçmeye çalışan kamyonet, trenle çarpıştı. Trenin metrelerce sürüklediği kamyonetteki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çobanlar ilçesi yakınlarındaki bariyerli hemzemin geçitte meydana geldi. Uğur Ç.'nin kullandığı 03 PT 378 plakalı, bir ekmek fabrikasına ait kamyonet, kapanan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdi. Bu sırada Eskişehir- Konya seferini yapan 44015 sefer sayılı yük treni kamyonete çarptı. Tren, önüne aldığı kamyoneti metrelerce sürükledikten sonra durdu.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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