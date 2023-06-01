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Hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümü! Hastane sahibi de gözaltına alındı

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#Aksaray#Saliha Tuncel#Şüpheli Ölüm
Hemşire Saliha Tuncelin şüpheli ölümü Hastane sahibi de gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 16:42

Aksaray'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (25) ölümüyle ilgili hastanenin sahibi ve başhekimi doktor T.C. de gözaltına alındı. Soruşturmada hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi olan Çiğdem Özkan, 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Halil İbrahim A. ile çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi olan Çiğdem Özkan gözaltına alındı. Halil İbrahim A. bu kez adli kontrol ile serbest bırakıldı. Çiğdem Özkan ise 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

Hemşire Saliha Tuncelin şüpheli ölümü Hastane sahibi de gözaltına alındı

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CEP TELEFONLARI İNCELE ALTINA ALINDI

Tutuklanan Çiğdem Özkan'ın, doktor ve hemşirenin çalıştığı hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte eve girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca Halil İbrahim A., Çiğdem Özkan ve Saliha Tuncel'in cep telefonlarının inceleme altına alındığı belirtildi. Dün de soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı tarafından keşif yapıldı.

Hemşire Saliha Tuncelin şüpheli ölümü Hastane sahibi de gözaltına alındı

HASTANE SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce ifadesine başvurulan hastanenin sahibi ve başhekimi doktor T.C., gözaltına alındı. T.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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