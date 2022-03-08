Hem katil hem yalancı

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İstanbul Başakşehir, İkitelli Atatürk Oto Sanayi’de oto galerisi bulunan Taner Çağlar’ın, etrafı çitlerle çevrili bir alanda beslediği 2 Alman kurdundan ‘Lusi’, 3 Mart 2022 günü saat 19.30 sıralarında silahla vuruldu. Taner Çağlar, kanlar içinde bulduğu köpeğini hemen Avcılar’da bulunan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne, ardından da özel bir veterinere götürdü. Ancak, vücuduna 2 kurşun isabet eden ‘Lusi’ yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

ATEŞ ETTİ, SOPA FIRLATTI

İşyeri sahibi Çağlar polise şikâyetçi oldu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, çit içindeki kulübesinde yaşayan ‘Lusi’ye bir kişinin 2 el ateş açtığı, bununla da yetinmeyen saldırganın eline geçirdiği sopayı köpeğe fırlattığı görüldü. Ekipler kamera görüntülerinden saldırganın Ali Barış Zafer olduğunu belirledi. Adresi belirlenen Zafer olayın ertesi günü gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde, “Köpek bana saldırdı ve bacağımı ısırdı ancak ben köpeğe ateş etmedim. Herhangi bir sağlık raporu almadım, almayacağım da” dedi. Görüntülerden yalan söylediği belirlenen Zafer’in ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçundan arandığı da tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen Zafer, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





