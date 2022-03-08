Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hem katil hem yalancı

#Köpek#Silahlı Saldırı#Ali Barış Zafer
Hem katil hem yalancı

Alman kurdu ‘Lusi’ye ateş ederek öldüren Ali Barış Zafer ifadesinde, “Köpek beni bacağımdan ısırdı ancak ben ateş etmedim” dedi. Fakat güvenlik kamerası görüntüleri, Zafer’i yalanladı. Görüntülerde Zafer’in köpeğe 2 el ateş ettiği görülüyor. Üstelik ‘Lusi’, çitin ardında olduğu için saldırması da mümkün değil.

Haberin Devamı

İstanbul Başakşehir, İkitelli Atatürk Oto Sanayi’de oto galerisi bulunan Taner Çağlar’ın, etrafı çitlerle çevrili bir alanda beslediği 2 Alman kurdundan ‘Lusi’, 3 Mart 2022 günü saat 19.30 sıralarında silahla vuruldu. Taner Çağlar, kanlar içinde bulduğu köpeğini hemen Avcılar’da bulunan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne, ardından da özel bir veterinere götürdü. Ancak, vücuduna 2 kurşun isabet eden ‘Lusi’ yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Gözden Kaçmasın

Rusya 11 Mart’ta internetin fişini çekiyor... Putin.NetRusya 11 Mart’ta internetin fişini çekiyor... 'Putin.Net'Haberi Görüntüle

ATEŞ ETTİ, SOPA FIRLATTI

İşyeri sahibi Çağlar polise şikâyetçi oldu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, çit içindeki kulübesinde yaşayan ‘Lusi’ye bir kişinin 2 el ateş açtığı, bununla da yetinmeyen saldırganın eline geçirdiği sopayı köpeğe fırlattığı görüldü. Ekipler kamera görüntülerinden saldırganın Ali Barış Zafer olduğunu belirledi. Adresi belirlenen Zafer olayın ertesi günü gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde, “Köpek bana saldırdı ve bacağımı ısırdı ancak ben köpeğe ateş etmedim. Herhangi bir sağlık raporu almadım, almayacağım da” dedi. Görüntülerden yalan söylediği belirlenen Zafer’in ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçundan arandığı da tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen Zafer, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın

Putin’in Ukrayna’da 5 hedefiPutin’in Ukrayna’da 5 hedefiHaberi Görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Silahlı Saldırı#Ali Barış Zafer

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin