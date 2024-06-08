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Hem aşırı sıcak hem kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı... Prof. Dr. Şen: Kendinizi koruyun

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Hem aşırı sıcak hem kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji yeni haritayı paylaştı... Prof. Dr. Şen: Kendinizi koruyun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 13:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni hafta için aşırı sıcaklık uyarısında bulunarak "Aşırı sıcaklar da doğal afettir. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı. İşte 8 Haziran cumartesi günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hem aşırı sıcak hem kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji yeni haritayı paylaştı... Prof. Dr. Şen: Kendinizi koruyun

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hem aşırı sıcak hem kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji yeni haritayı paylaştı... Prof. Dr. Şen: Kendinizi koruyun
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 18 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ŞEN'DEN KUVVETLİ SICAK UYARISI: KENDİNİZİ KORUYUN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Afyon, Konya, Bolu, Erzurum, Kars, Ağrı, Rize ve Artvin'de sağanak yağış yerel su baskını, dolu, yıldırım oluşturur. Yarın öğleden sonra doğuya kayarak Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars hattında yağış tekrarlar" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Bugün sıcaklıklar batıda değişmiyor doğuda 3-4 derece azalıyor.
İstanbul 30, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 25, İzmir 36, Antalya sağanak yağışlı 38, Konya kuvvetli sağanak yağışlı 27, Urfa 40 derece. Salı gününden itibaren Batı bölgelere aşırı sıcaklar geliyor. Özellikle salı, çarşamba, perşembe günleri Marmara-Ege-Batı Akdeniz VE Güneydoğu'da etkili olacak. İstanbul dahil 35 ve 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar olacak. Aşırı sıcaklar da doğal afettir. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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