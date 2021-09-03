Helal sana Nuri amca

ERZURUM’un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Nuri Eta (78), eşi Pervin Eta (63) ile birlikte bankadan emekli maaşını çekip alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktı. Paşalar Caddesi girişindeki yaya geçidinde el ele yürüyen Eta çiftine, İbrahim Ö. yönetimindeki 25 M 0035 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Nuri Eta kazayı yara almadan atlatırken, Pervin Eta yüzüstü yere düşerek ağır yaralandı. Kadının yardımına çevredekiler koştu. Eşinin yanına oturarak bilincinin açık kalması için elini tutan Nuri Eta, dakikalarca “Pervin, Pervin” diye seslendi.

DURUMU CİDDİ

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pervin Eta, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Pervin Eta’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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