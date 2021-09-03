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Oktay POLAT / DHA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Helal sana Nuri amca

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Helal sana Nuri amca

Birlikte bankadan emekli maaşı çekip alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Nuri ve Pervin Eta çiftine yolcu minibüsü çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Nuri Eta, yaralanan hayat arkadaşının elini bir an olsun bırakmayıp “Pervin, Pervin” diye seslenerek bilincini açık tutmaya çalıştı. O anları görenler gözyaşlarına hâkim olamadı.

ERZURUM’un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Nuri Eta (78), eşi Pervin Eta (63) ile birlikte bankadan emekli maaşını çekip alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktı. Paşalar Caddesi girişindeki yaya geçidinde el ele yürüyen Eta çiftine, İbrahim Ö. yönetimindeki 25 M 0035 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Nuri Eta kazayı yara almadan atlatırken, Pervin Eta yüzüstü yere düşerek ağır yaralandı. Kadının yardımına çevredekiler koştu. Eşinin yanına oturarak bilincinin açık kalması için elini tutan Nuri Eta, dakikalarca “Pervin, Pervin” diye seslendi.

Helal sana Nuri amca

DURUMU CİDDİ

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pervin Eta, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Pervin Eta’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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