Helal sana

İstanbul’da Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 2 yıldır ‘süpürgeci’ olarak görev yapan Cevat Gençoğlu (30), sokağı süpürürken kaldırım taşları arasında sıkışan sigara izmaritlerini yere eğilip elleriyle topladı. Evinin balkonundan bir vatandaş o anların fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

Temizlik görevlisi Gençoğlu’na sosyal medyadan takdir yağarken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’u da hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Başkan Arısoy, telefonla arayarak Gençoğlu’nu tebrik etti.

Arısoy telefonda Gençoğlu’na, “Fotoğrafını sosyal medyada gördüm, çok hoşumuza gitti. Yaptığın işi severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Bir arzun isteğin olursa beni ara. Gözlerinden öpüyorum” dedi.

ARISOY: CEVAT’I SEVİNDİRECEĞİZ

Hürriyet’e konuşan Başkan Arısoy, duygularını şu sözlerle paylaştı: “Uzun uzun baktım fotoğrafa. O samimiyet, o emek, çok hoşuma gitti. Acaba bir şey yazsam mı diye de bayağı düşündüm. Cevat kardeşimin bu tavrını, işine, memleketine olan sevgisini daha çok kişi görsün istedim ve ben de kendi hesabımdan paylaştım. Çok güzel tepkiler altık. Herkes Cevat’ı tebrik ediyor, kutluyor, takdir ediyor. O cevapları okumak büyük bir zevkti benim için. Cevat’ın ödüllendirilmesi isteniyordu. Cevat’ı tabii ki sevindireceğiz.” Cevat Gençoğlu