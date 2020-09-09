Hekimoğlu 16. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Her hafta salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu heyecanlı bir bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Ateş'in eski karısıyla karşılaşmasının dikkat çektiği son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında Ateş'in Selin'i geri kazanmak istemesi merak uyandırdı. İşte, Hekimoğlu 17.yeni bölüm fragmanı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş'in geçmişine dair tüm bilinmeyenler gün yüzüne çıktığında ise işin rengi değişiyor.

Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. “Ateş!” Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu’ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu’nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

Hekimoğlu’nun geçmişinden gelen kadın kim? Hekimoğlu’nun tekrar karşısına çıkma sebebi ne? İpek ve Hekimoğlu nasıl bir anlaşma yapacaklar? Hekimoğlu kendini sorgularken neleri gün yüzüne çıkartacak?

HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 17. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini farkediyor. Öte yandan Metin'in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş'te buluyor.