Heimlich Manevrası sunucunun hayatını kurtardı

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Program konukları, Özgen’e su verdi. Ardından Özgen’in sırtına vurulsa da öksürük kesilmedi. Bunun üzerine yayına ara verildi. Aranın ardından yayına dönen Özgen, kendisine Heimlich Manevrası ile müdahale eden konuğu Can Özçelik’e teşekkür etti. Özgen, “Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik’e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich Manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk” dedi. Canlı yayındaki panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.