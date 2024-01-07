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Heimlich Manevrası sunucunun hayatını kurtardı

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#Cansu Canan Özgen#Heimlich Manevrası#Can Özçelik
Heimlich Manevrası sunucunun hayatını kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen, dün akşam canlı yayın sırasında soluk borusuna kaçan kuruyemiş nedeniyle öksürmeye başladı.

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Program konukları, Özgen’e su verdi. Ardından Özgen’in sırtına vurulsa da öksürük kesilmedi. Bunun üzerine yayına ara verildi. Aranın ardından yayına dönen Özgen, kendisine Heimlich Manevrası ile müdahale eden konuğu Can Özçelik’e teşekkür etti. Özgen, “Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik’e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich Manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk” dedi. Canlı yayındaki panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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#Cansu Canan Özgen#Heimlich Manevrası#Can Özçelik

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