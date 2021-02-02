Hedefinde iş insanları vardı

Yalova Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin koordineli çalışmasıyla DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı A.Y. kıskıvrak ele geçirildi. Deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye’den Avrupa’ya ve Avrupa’dan Türkiye’ye girişlerini sağlayan A.Y. ile birlikte, örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G. de yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, operasyonla ilgili şu bilgiler verildi:

14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

“20-29 Ocak tarihleri arasında Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda sözde örgüt liderleri A.Y. ve A.G.’nin de aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca 8 örgüt mensubu tutuklanırken, 5 örgüt mensubu adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubu ise savcılıktan serbest kaldı. Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve fişekler, sahte pasaport, kimlik yapımında kullanılan 9 teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport, 346 sahte kimlik belgesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.”

GASP, YAĞMA, ALIKOYMA

Emniyetin açıklamasında, “DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri neticesinde oluşturulan yapı ile Eskişehir, İstanbul ve Sakarya’da yabancı uyruklu işinsanlarına yönelik silahlı gasp, yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek bu suçlardan elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Yine temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital veriler tespit edildi” bilgilerine de yer verildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

TERÖR örgütü DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının Yalova’da düzenlenen operasyonla yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu Twitter hesabından, “DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz” paylaşımında bulundu.