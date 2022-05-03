Hedefi karatede 'Yıldız' olmak

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve Alaşehir Belediyespor’un sporcusu olan 10 yaşındaki Deniz Kiraz, Sivas’ta düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2 bin 600 sporcunun arasından Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Deniz’in hedefi ise kariyerinde 5 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yıldız Aras gibi olmak.

Yaşıtları oyun oynarken karateye başlayan Deniz Kiraz, yoğun çalışmasının karşılığını almanın gururunu yaşadı. Yıldız Aras’ı kendine örnek alan Deniz Kiraz, “Yıldız abla gerçekten gelmiş geçmiş en iyi karatecilerimizden biri. Sürekli videolarını izliyorum ve onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum ve Allah’a dua ediyorum” dedi. Haftada 4-5 antrenman yaptıklarını ifade eden Deniz, “Okuldan sonra antrenmana gitmek ve sonra yorgun bir şekilde ödevlerini yapmak kolay olmuyor. Ben iyi bir karateci olup Yıldız abla gibi tarihe geçmek istiyorum” diye konuştu.

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'BAŞARILARI ANLATIYORUZ'

Alaşehir Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Bilal Gültekin, dördüncü sınıfa giden Deniz’in her türlü olumsuzluğa rağmen pes etmediğini vurguladı. Antrenör Gültekin, “Her sporcu Yıldız Aras olmak ister. Biz sporcularımızı yetiştirirken onlara ablalarının, ağabeylerinin başarılarını da gösteriyor, anlatıyoruz” diye konuştu.