'Hedef terör örgütünü yok etmek' MSB'den dost müttefik ülkelere uyarı: Teröristlerin yakınlarında olmayın

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OPERASYON EN DOĞAL HAKKIMIZ

Kaynaklar, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Türkiye’nin operasyon yapmasının en doğal hakkıdır” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK TOPLANTISI

Irak’ın kuzeyindeki yönelik hava harekatları hatırlatan kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti. Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye’ye ve milletimize tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı’nda önceki gün İçişleri, Dışişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanının da katılımıyla gerçekleştirilen “güvenlik toplantısı”nın içeriğine ilişkin kaynaklar, “Toplantı genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı” karşılığını verdi. En son terör saldırısı dahil güvenlik konusundaki durum ve yapılacaklara ilişkin genel bir istişarenin yapıldığını aktaran kaynaklar, ihtiyaç olduğu zamanlarda bu tür toplantıların devam edebileceğini bildirdi.

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TERÖRÜ BESLEYEN HER TÜRLÜ UNSUR MEŞRU HEDEF

Ankara’daki saldırı girişiminde bulunan teröristlerin “paramatorla yurda girdikleri” iddiasını da değerlendiren Milli Savunma Bakanı kaynakları, teröristlerin yurda nasıl girdiğine yönelik araştırmanın ilgili birimlerce devam ettiğini aktardı. Kaynaklar ayrıca, bugüne kadar terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında terör örgütünü besleyen her türlü unsurun meşru hedef olarak alındığını, bundan sonra da alınmaya devam edeceğini vurguladı.

58 HEDEF İMHA EDİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Suriye ve Irak’ta 37 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, Irak’ın kuzeyinde icra edilen hava harekâtlarında ise 58 hedefin imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen Basın Bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

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TERÖRLE MÜCADELE

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 37 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.388’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38.731’e ulaşmıştır. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekâtları icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız; eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir.

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Komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadelemiz, Irak ile yakın iş birliği içinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugün, Bakanlığımızda; Sayın Bakanımız ile Irak Savunma Bakanı arasında başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilmektedir.

SURİYE: Diğer taraftan Suriye’de harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 348 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 22’si son bir haftada olmak üzere 1.013 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede; İstikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

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HUDUT GÜVENLİĞİ: Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9’u FETÖ terör örgütü üyesidir. 4.196 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 01 Ocak’tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.593’e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369’u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166.611 olmuştur. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri geliştirilmeye ve etkin önlemler alınmaya devam edilmektedir.

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FETÖ İLE MÜCADELE: Bakanlığımızın; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam ettirdiği FETÖ ile mücadelesi, bünyemizde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürülecektir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir. Bu kapsamda; Millî meselemiz olan Kıbrıs’ta; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyoruz. “İki devlet, tek millet” anlayışı ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, Kafkasya bölgesinin istikrarı için Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz.

KFOR KOMUTANLIĞI: 10 Ekim’de icra edilmesi planlanan KFOR Komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Görevi devralacak KFOR Komutanımız Tümgeneral Özkan Ulutaş, 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargâhı ve SHAPE’te inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini tamamlamış, 03 Ekim itibarıyla Kosova’ya intikal etmiştir. KFOR Komutanlığı ülkemiz sorumluluğunda da, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdürecektir. “