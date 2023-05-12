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‘Hedef Kızılelma’ galası

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#Kızılelma#Hedef Kızılelma#Gala
‘Hedef Kızılelma’ galası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan ‘Bayraktar Kızılelma'nın hikâyesinin anlatıldığı belgesel gala gecesinde izleyiciyle buluştu. Galaya eşi Sümeyye Erdoğan ile ev sahipliği yapan Selçuk Bayraktar, “Belgesel çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor" dedi.

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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı ‘Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme serüveni belgeselle ekranlara taşındı. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı ‘Hedef Kızılelma’ belgeselinin ilk bölümü, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen galayla izleyiciyle buluştu. Kongre Merkezi’nin önünde Kızılelma'yla fotoğraf kuyruğu oluştu. Galaya ev sahibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, siyaset, iş ve savunma dünyasından temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

20 YILLIK HAYALDİ

Gala öncesi açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, “Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 1 ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bütün bu serüvenin hikâyesini anlatan Hedef Kızılelma belgeselimiz hava aracımızı ilk tasarlamaya başladığımız dönemde, yönetmenlerimizle birlikte çekilmeye başlamıştı. Belgesel sadece Kızılelma'nın hikâyesini değil, bütün bu serüvenin hikâyesini anlatıyor. Teknikten öte, Kızılelma'yı nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı anlatıyor. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor" dedi.

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BABA BAYRAKTAR’A ANMA

Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı da anarak, sözlerini özetle şöyle sürdürdü: “Onun ahirete irtihal etmesi ruhunun bizlerle yaşamadığı anlamına gelmiyor. O bizlerle birlikte bu mücadeleyi sürdürüyor. Bizim içimizde kanayan bir yaraydı Karabağ. Dünyada SİHA'larla kazanılmış ilk zaferi Türk orduları kazanmış oldu.Akıncı'nın kavramsal tasarımını rahmetli babam yapmıştı.” Bayraktar, Kızılelma'nın 2024’te üretime gireceğini de söyledi.

‘Hedef Kızılelma’ galası

Selçuk Bayraktar, herkesi Baykar'ın YouTube hesabından belgeseli izlemeye davet etti. 

İlk bölümü yaklaşık 1 saat süren belgeselin gösteriminden sonra Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve filmin yönetmenleri teşekkür konuşması yaptı.

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‘Hedef Kızılelma’ galası

EV SAHİPLERİ  

‘Hedef Kızılelma’ belgeselinin ilk bölümünün seyirciyle buluştuğu Gala İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı galada, ev sahipliğini Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan yaptı.

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#Kızılelma#Hedef Kızılelma#Gala

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