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HDP'li milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

#TBMM#HDP#Dokunulmazlık
HDPli milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası Mecliste

HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi.

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Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Dosyalar arasında HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekilleri Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında birer, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında ise 2 dosya bulunuyor. 

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#TBMM#HDP#Dokunulmazlık

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