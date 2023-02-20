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HDP'li Semra Güzel'in tahliye talebine ret

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#Semra Güzel#HDP#PKK
HDPli Semra Güzelin tahliye talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 14:32

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

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Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca hakkında fezleke hazırlanan ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel, geçen yıl 2 Eylül'de, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Mahkemece tutuklanan Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Güzel katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Güzel'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini, bu nedenle duruşmaya katılamayacağına ilişkin mazeret dilekçesini okudu ve mazeretinin kabul edildiğini bildirdi.

Sanık avukatı, bir önceki celse 'durma' talebinde bulunduklarını hatırlatarak, bu talebi yinelediklerini söyledi. Talep üzerine görüşü sorulan savcı, sanığın 22 Aralık 2022'de milletvekilliğinin sonlandırıldığını, yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 'durma' talebinin reddedildiğini açıkladı. Savcı, sanık Güzel'in sahte kimlikle yakalandığını, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat ise "Müvekkilimin farklı bir kimlikle yakalanmış olması yargıya güvenmemesinin sebebidir. Müvekkilim yargıya güvenmeyerek, kendi emniyetini kendi sağlamıştır" diyerek, Güzel'in tahliyesini talep etti.

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Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.

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#Semra Güzel#HDP#PKK

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