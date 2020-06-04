HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı

Başsavcılık tarafından, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkartıldı.



Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı. HDP’li Leyla Güven de, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı.



HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.



TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.