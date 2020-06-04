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AA - DHA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 22:08,Son Güncelleme:

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı

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HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven gözaltına alındı. Hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılık tarafından, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı. HDP’li Leyla Güven de, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

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