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HDP'li Güzel, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

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#Ankara#HDP#Terör
HDPli Güzel, 19 Aralıkta hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 17:19

DOKUNULMAZLIĞI kaldırılarak hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

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Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Güzel hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesini bitirirken, duruşma hazırlık zaptı da tamamlandı. Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmedildi ve yargılama için 19 Aralık günü belirlendi.

İddianameye göre, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güzel, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, tutuklanmıştı.

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#Ankara#HDP#Terör

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