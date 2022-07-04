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HDP’den kongre mesajı: Hiçbir hesapta köprü olmayacağız

#HDP#Kongre#Pervin Buldan
HDP’den kongre mesajı: Hiçbir hesapta köprü olmayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin 5’inci Büyük Kongresi’nde hem iktidara hem muhalefete seçime yönelik mesajlar vererek, “HDP bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir, yeni dönemin siyasal gücüdür. HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır” dedi.

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Arena Spor Salonu’ndaki kongrede Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar, yeniden aday oldu. Türkçenin yanı sıra Kürtçe pankartların asıldığı salonda Kürtçe türküler çalındı. Dijital panoda Türk bayrağının asıldığı kongrede İstiklal Marşı okunmadı.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN’ 4 GÖZALTI

Kongrede bir grup terör örgütü başı Öcalan lehine slogan atarken savcılık soruşturma başlattı. ‘Terör örgütü propagandası’ndan 4 kişi gözaltına alındı.

Eş Genel Başkan Mithat Sancar, konuşmasında şöyle dedi: “HDP tabanını seçim hesaplarında bir sayı olarak görenler ne siyasetten anlıyorlar ne de tarih biliyorlar. Seçimler yaklaştıkça iktidarla anlaşma gibi zırvalar tedavüle sokuluyor. Bizler kamuoyunun önünde şeffaf görüşme yapılması halinde, tutum belgemizde duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğimiz de çok ciddi şekilde önümüzdedir.”

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#HDP#Kongre#Pervin Buldan

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