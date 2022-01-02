HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti

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HDP, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan eski Eğil Belediye Eş Başkanı Mustafa Akkul ile ilgili açıklama yaptı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Eğil Belediye Eş Başkanımız Mustafa Akkul, parti politikalarımız ve yerel yönetim ilkelerimizle ters düşen tutum, davranış ve söylemleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Akkul hakkındaki disiplin süreci tamamlandığında konunun detayları ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.