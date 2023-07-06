HDP binasına Esenyurt'ta operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Esenyurt’taki ilçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Ekipler binaya bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda ilçe binasında yapılan aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.