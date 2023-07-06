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HDP binasına Esenyurt'ta operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Stanbul#Terör#Esenyurt
HDP binasına Esenyurtta operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 16:03

İstanbul Esenyurt’ta HDP ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin bulunduğunu belirleyen terör polisi, ilçe binasına operasyon düzenledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Esenyurt’taki ilçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

HDP binasına Esenyurtta operasyon

Ekipler binaya bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda ilçe binasında yapılan aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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#Stanbul#Terör#Esenyurt

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