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Hazinedar ve 16 şüphelinin ifadeleri 9 savcıyla alınmaya başladı

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#Beşiktaş#Murat Hazinedar#İfade
Hazinedar ve 16 şüphelinin ifadeleri 9 savcıyla alınmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 12:35

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin ifadeleri 9 savcı tarafından alınmaya başlandı.

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Beşiktaş Belediyesi'ne 'Çıkar amaçlı örgüt kurma', 'Rüşvet alma' ve 'İrtikap' suçlarından operasyon düzenlendi. Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettiş incelemesinde, usulsüz ruhsat verildiği tespitiyle araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından, belediyede rüşvet ağı oluşturulduğu tespiti yapan müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda Beşiktaş eski Belediye Başkan Yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, görevdeki zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ İÇİN 9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı.

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#Beşiktaş#Murat Hazinedar#İfade

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