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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye kara parayla mücadelede önemli adımlar atıyor

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 16:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar attığını vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK'ın ilgili kurumlarla yürüttüğü iş birliği ile Konya'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Twitter'dan paylaştığı mesajında, 'Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı.' ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek mesajında ayrıca başarılı uygulamalarından dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye kara parayla mücadelede önemli adımlar atıyor

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Ekonomi