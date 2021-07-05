Hazar Denizi’nde korkunç patlama! Hazar Denizi nerede, hangi ülkelere kıyısı var?

Bakü'den görülebilen Hazar Denizi’ndeki patlamanın görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılırken, metrelerce yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlatan patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Patlamayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Hazar Denizi de merak konusu oldu. Peki Hazar Denizi nerede, hangi ülkelere kıyısı bulunuyor?

HAZAR DENİZİ NEREDE?

Dünyanın en büyük gölü veya tam teşekküllü bir deniz olarak sınıflandırılan dünyanın en büyük iç su kütlesi olan Hazar Denizi, adını Hazar Kağanlığı'ndan almıştır. Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'dadır ve dünyanın en büyük tuzlu su gölüdür. Hem deniz hem de göl özelliklerini taşımaktadır. Petrol yataklarınca zengindir. Tektonik göllere örnektir. Endoreik bir havza olarak, Avrupa ile Asya arasında, Kafkasya'nın doğusunda, Orta Asya'nın geniş bozkırlarının batısında ve Batı Asya'daki İran platosunun kuzeyinde yer almaktadır. Denizin yüzey alanı 371.000 km2 (143.200 mil kare) (Kara Boğaz Göl lagünü hariç) ve hacmi 78.200 km3'tür (18.800 cu mi). Tuzluluk oranı yaklaşık %1,2 (12 g/l) olup, bu oran çoğu deniz suyunun tuzluluğunun yaklaşık üçte biri kadardır.

HAZAR DENİZİ'NE KIYISI OLAN ÜLKELER

Kuzeydoğuda Kazakistan, kuzeybatıda Rusya, batıda Azerbaycan, güneyde İran ve güneydoğuda Türkmenistan ile sınırlanmıştır. Hazar Denizi çok çeşitli canlı türlerine ev sahipliği yapmaktadır ve en çok havyar ve petrol endüstrileriyle tanınmaktadır. Petrol endüstrisinden kaynaklanan kirlilik ve Hazar Denizi'ne akan nehirler üzerine inşa edilmiş barajlar, denizde yaşayan organizmaları olumsuz etkilemiştir. Hazar denizi üç ayrı fiziksel bölgeye ayrılmıştır. Kuzey-Orta sınır Mangyshlak Eşik, Çeçen Adası ve Cape Tiub-Karağandan geçiyor.

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