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Hayy Kitap’ın sahibi koronaya yenildi... Aşı karşıtı doktorun taziye mesajına tepki yağdı

#Aşı Karşıtlığı#Tevfik Rauf Baysal#Ümit Aktaş
Hayy Kitap’ın sahibi koronaya yenildi... Aşı karşıtı doktorun taziye mesajına tepki yağdı

Sağlık kitapları başta olmak üzere birçok farklı alanda kitabın yayıncılığını yapan Hayy Kitap’ın sahibi ve genel yayın yönetmeni 53 yaşındaki Tevfik Rauf Baysal, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Eşi entübe edilen, birkaç aylık bebeği de COVID-19 nedeniyle tedavi gören Baysal’ın 20 gün önce de annesinin vefat ettiği öğrenildi.

HESABINI KAPATTI

Baysal’ın ölümünün ardından, aşı karşıtı paylaşımları nedeniyle TTB’nin 1 aylık meslekten men cezası verdiği Dr. Ümit Aktaş, sosyal medya hesabından “Bugün seni toprağa verirken, ciğerimden bir parçayı yanına verdim. Mekânın cennet olsun kardeşim, huzur içinde uyu, emanetin emanetimizdir...” yazdı. Birçok doktorun paylaşıma tepki göstermesi üzerine Ümit Aktaş, hesabını kapattı.

PATRONLARINI CANINDAN ETTİLER

Yayınevinden iki kitabı yayınlanan Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, Aktaş’a şu sözlerle tepki gösterdi: “Aşı karşıtı doktor yazarları o kadar fazlaydı ki. Patronlarını canından ettiler! Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tanıdığım nadir çok çok iyi insanlardandı. Aşı karşıtlarını aptal ilan etmek, meselenin asıl yüzünü görememektir. Rauf Baysal, dahi düzeyinde zeki bir insandı. Etrafındaki aşı karşıtı doktorların iknasıyla aşı olmadı. Çünkü söyleyenler ‘doktor’du! Sağlık Bakanlığı acil bu konuya el atmalı!” Hürriyet Gazetesi köşe yazarı ve Mutluluk Doktoru kitabının da yazarı olan Dr. Eczacı Metin Uyar da, Baysal için şunları söyledi: “Beni kitap yazmam konusunda çok motive etmişti ve ilk kitabımı da onun yayınevinden çıkardığım için yeri ayrıdır. O nedenle çok üzüldüm. Yayıncılık konusunda çok yetkin ve yazarı çok doğru yönlendirebilen biriydi. Çok pozitif, yapıcı bir insandı.” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz da “En ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb’im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin” dedi.

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#Aşı Karşıtlığı#Tevfik Rauf Baysal#Ümit Aktaş