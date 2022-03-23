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Hayvansever Vali Yardımcısı

#Hayvansever#Ayhan Özkan#Barınak
Hayvansever Vali Yardımcısı

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, hayvansever çalışmaları ile dikkat çekiyor. Çocukken köpeğinin belediye görevlilerince zehirlenmesini aklından çıkaramayan Özkan, haftada en az iki barınağı geziyor, kısırlaştırma çalışmaları için belediyelere destek veriyor.

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Dr. Ayhan Özkan, çok sayıda ilçede kaymakamlık ve illerde de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özkan’ın bu görevleri sırasında en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de hayvanseverliği oldu. Sessiz dostların durumunu görmek için haftada en az iki barınağı dolaşan Özkan, hayvansever sivil toplum kuruluşlarının çağrılarına da sessiz kalmıyor. Onların sorunlarını dinleyerek, çözüm üretmeye çalışıyor. Özkan, son olarak da geçen gün Hayvan Kurtarma Derneği’nin Rehabilitasyon Merkezi’ne gitti.

KÖPEĞİ AKLINDAN ÇIKMIYOR

İncelemeler sonrasında Hürriyet’e konuşan Özkan, hayvanlara yönelik hassasiyetini şu sözlerle anlattı: “Şu anda kısırlaştırma çalışmalarına önem veriyoruz. Belediyeleri teşvik ediyoruz. Veteriner arkadaşları belediyelere gönderiyoruz, kısırlaştırma faaliyetlerini yoğunlaştırmaları için destek veriyoruz. Sokakta hayvanları bu şartlarda bırakmamak lazım. Çok zulüm görüyorlar, aç kalıyorlar, üşüyorlar. Şiddete maruz kalıyorlar. O nedenle, mutlaka belediyelerden ve özellerden olmak üzere haftada iki barınağa gitmeye çalışıyorum. Köpeklere karşı özel bir sevgim var. Ben yedi yaşındayken köpeğim belediye elemanlarınca öldürülmüştü. O köpeğin bakışları, çığlıkları halen gözümün önünde.”

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#Hayvansever#Ayhan Özkan#Barınak

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