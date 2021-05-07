Hayretini gizleyemedi: Restoran değil sanki laboratuvar

Ayhan Sicimoğlu bu bölümde Türk mutfağını, Türk mutfağının Dünya mutfağı içerisinde hak ettiği yere gelmesi için neler yapılması gerektiğini, Türkiye'de neden Michelin yıldızlı restoran olmadığını, butik zeytinyağcılığı ve Türkiye'de zeytinyağı konusunu kendine has üslubuyla anlattı.

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