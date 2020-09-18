Haydutluğa boyun eğmeyeceğimiz anlaşılmıştır

ŞEHİTLERE MİNNET BORCUNU ÖDEYEMEYİZ

“Eğer bayrağımız 780 bin kilometrekarede dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı onuruyla, şerefiyle hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları, milletleri, bayrakları, ezanları için siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Biz sadece şehit yakınlarımıza ve gazilerimize değil, şehitlerimizin bize gösterdiği istikamete de sımsıkı sahip çıkıyoruz. Türkiye’yi büyüterek, Türkiye’nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz.

EN KÜÇÜK BİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK

Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddüdümüz yoktur. Kahraman emniyet güçlerimizin çabaları sayesinde Türkiye terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde nereye saklanırsa saklansınlar teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bu milletin birliğine, beraberliğine kast edenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz.

ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI

Teröristleri artık ülkemiz sınırları içinde karşılamıyor, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar atıyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak, onların şehirdeki uzantılarına müsamahakar davranmıyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden, elindeki imkânları terör baronlarının emrine veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı, terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı, yazarların, aydınların, siyasetçilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır.

BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR

Sırtını millet yerine terör elebaşlarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler, boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye’yi terörle esir alma girişimleri başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür. Suriye’deki operasyonlarla ülkemizi güneyinden bir terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık. Irak’ın kuzeyini bölücü terör örgütü için güvenli bir liman olmaktan çıkardık. DEAŞ’tan FETÖ’süne DHKP-C’sine kadar ne kadar alçak varsa hiçbirisine aman vermiyoruz. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz.

MÜZAKEREYLE ÇÖZÜMÜ SAVUNDUK

Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Başından beri bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduk. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye’nin sağduyulu, soğukkanlı ama bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı vardır. Bundan sonra da gereken olgunluğu özellikle göstermeye devam edeceğiz. Türkiye’ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima hüsnü niyet görecekler. Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır.”



Beştepe’deki törende Ankara’da yaşayan 77 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilirken Erdoğan çocuklarla yakından ilgilendi.