Haydi kan bağışına

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Türk Kızılayı, yaptığı açıklamada kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara çağrı yaptı. Açıklamada, “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur” denildi.

KIRMIZI ALARM

Türkiye’nin günlük 9-10 bin ünite arasında kan bağışı ihtiyacı varken, Ramazan ayı ve deprem afetiyle birlikte kan bağışı yarı yarıya indi. Şu anda günlük kan bağışı 4 bin 500 seviyesinde. Türkiye’nin ulusal kan stoklarının kritik seviyesi 50 bin ünite. Ancak kan stokları 20 bin üniteye kadar indi.

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HER KESİMDEN DESTEK GELDİ

Kızılay’ın çağrısından sonra CHP Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu, sanatçı Haluk Levent başta olmak üzere her kesimden destek geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim” çağrısında bulundu.