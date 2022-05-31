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Haydarpaşa Garı’nda büyük keşif! İstanbul’da tarih sil baştan

#Haydarpaşa Garı#Helenistik Dönem#Mezar Anıt
Haydarpaşa Garı’nda büyük keşif İstanbul’da tarih sil baştan

İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda Geç Helenistik döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, “İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. İstanbul’un tarihi yeniden yazılıyor” dedi.

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İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Garı’nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90’ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı. Başladığı günden bu yana Cumhuriyet döneminden geriye doğru çok sayıda tarihi döneme ait yapı ve buluntuların ortaya çıkarıldığı kazı alanında bir ilk yaşandı. Kaynaklarda Khalkedon kentinin kuzeybatı limanı olarak geçen alanda Geç Helenistik döneme ait mezar anıtı bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, “Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı. Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon’un kuzeybatı limanı olarak geçiyor” diye konuştu. 

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'İNANILMAZ BİR BULUNTU'

Kazı çalışmalarına başladıklarında peronların arasında ipucunu gördükleri bir mimari kalıntı olduğunu söyleyen Asal, “Bu mimari kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Dönem’e ait bir kalıntı diye tanımlamıştık. Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik. Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol’da 1987’deki kazılarda rastlanmıştı. Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı.

Haydarpaşa Garı’nda büyük keşif İstanbul’da tarih sil baştan


Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik döneme ait bir mezar ortaya çıktı. Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz.  Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul’un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve Marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten 20 yıldır İstanbul’un tarihini değiştiriyor” dedi. 

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'YÜZDE 90’I BİTTİ'

Büyük oranda kazıyı bitirdiklerini ifade eden Rahmi Asal, “Alana yönelik yeni bir proje çalışması devam ediyor. Bu projede eğer farklı noktaların kazılması istenmiyorsa kazının yüzde 90’ını, hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız. 2-3 ana önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası. Bitince bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir ya da iki müze yapılacak noktasında bir öngörü var. Kesinleşmiş bir şey değil ama” şeklinde konuştu.

 

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#Haydarpaşa Garı#Helenistik Dönem#Mezar Anıt

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