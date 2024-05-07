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Haydarpaşa açıklarında yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği askıya alındı

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#Yük Gemisi#Haydarpaşa#Boğaz
Haydarpaşa açıklarında yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği askıya alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 06:51

Ukrayna'dan Mısır'a giden ALEXIS isimli yük gemisinin makine arızası yaparak Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Geminin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Ukrayna'dan Mısır'a giden ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaparak karaya oturdu. Geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı;

KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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#Yük Gemisi#Haydarpaşa#Boğaz

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