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Hayatı kabusa döndü

Güncelleme Tarihi:

#Aysel Mazlumoğlu#Doktor#Tazminat
Hayatı kabusa döndü
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

İşinsanı Aysel Mazlumoğlu, fazla kilolarından kurtulmak için operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası dikişleri patladı, göbeğinde büyük bir delik meydana geldi. Operasyonlara rağmen delik kapanmadı. Mazlumoğlu, operasyonu yapan doktor hakkında 1.5 milyon liralık tazminat davası açtı.

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KKTC’de market işletmesi bulunan iki çocuk annesi Aysel Mazlumoğlu (38), fazla kiloları için ameliyat olmaya karar verdi; Doktor Ö.B. ile temasa geçti. İddialara göre, doktor genç kadına gerçekleştirecekleri ameliyatla kilolarından kurtulacağı ve güzelleşeceği vaadinde bulunurken, “2 saat içinde ayaklanır, 2 gün içinde hastaneden çıkar, 5. gün tamamen hayatına dönebilirsin” dedi. Yapılan görüşmelerin ardından genç kadın 28 Ağustos 2022’de, Gaziantep’te özel bir hastanede ‘vücut gerdirme ve şekillendirme’ ameliyatı oldu. Operasyonun ardından KKTC’ye dönen genç kadının ameliyattan 1 ay sonra dikişleri açılmaya başladı. Açılan yaranın fotoğraflarını doktora atan genç kadına doktor, açılmanın ödemden kaynaklandığı söyledi.

BÜYÜK DELİK OLUŞTU

Ancak aradan geçen zamana rağmen, söz konusu yara iyileşmediği gibi zamanla genişledi ve genç kadının göbek kısmında büyük bir delik meydana geldi. Bunun üzerine tekrar Gaziantep’e gelen genç kadın bir hafta içinde 3 defa ameliyata alındı. İlk iki operasyonda dikişlerin patlaması nedeniyle, Mazlumoğlu’nun yarasına üçüncü seferde metal parçalarla dikiş yapıldı. Daha sonra KKTC’ye dönen genç kadına, uzun süre ozon tedavisi başta olmak üzere birçok tedavi uygulandı. Yapılan operasyonun ardından hayatı kâbusa dönen genç kadın avukatı Esra Nur Saraçoğulları aracılığıyla operasyonu yapan doktor hakkında Gaziantep Tüketici Mahkemesine’ne 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat talebiyle dava açtı. 17 Nisan tarihli dava dilekçesinde, genç kadının ameliyat sonrası ciddi sağlık problemleri yaşadığı iddia edilerek, şöyle denildi:

‘YARIM İNSAN’

“Müvekkil çok uzun bir süre bez kullanmak zorunda kalmıştır. Ameliyattan bu yana açık yarası olması sebebiyle cinsel birliktelik yaşamamaktadır. Aylardır psikolojik destek almak zorunda kalan müvekkil hem manevi olarak yıpranmış hem de maddi zarara uğramıştır. Sosyal hayatında artık kendini ‘yarım bir insan’ olarak tanımlayan müvekkilim, hayatı boyunca bu gerçekle yaşayacaktır.

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#Aysel Mazlumoğlu#Doktor#Tazminat

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