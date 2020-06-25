Hayata uzanan el

Sele bodrum kattaki evinde yakalanan Murat Coşkun, 13 dakika boyunca dışarıdan uzatılan hortumla nefes alarak hayata tutundu. Coşkun o anları şöyle anlattı: “Su tavana kadardı. Cebelleşiyordum. Nefes almaya çalışıyordum. ‘Buraya kadarmış’ dedim. Kelime-i Şahadet getirdim. Dışarıdan uzattıkları hortumu şnorkel gibi kullandım. Pencere demiri kırmaya çalıştılar, kıramadılar. Sonra bir arabanın arkasına ip bağladılar. Demirleri kanırtarak beni bir şekilde çıkardılar. Ama 13 dakika boyunca hortumla nefes aldım. O sayede kurtuldum.”

NEFESSİZ BIRAKMADIK

Murat Coşkun’un yardımına koşup hortum uzatanlardan biri olan Abdullah Karçik ise “Elini sallıyordu. Komşulardan biri ince bir hortum getirdi, içeriye uzattık. ‘Nefessiz kalmasın’ dedik. Demiri kırdık. Murat Bey’i o şekilde çıkardık” dedi.