Hayata uzanan el
İstanbul Esenyurt, önceki gün yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Taşan Haramidere’nin bitişiğindeki 1299. Sokak’ta ise filmlerde görülebilecek bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.
Sele bodrum kattaki evinde yakalanan Murat Coşkun, 13 dakika boyunca dışarıdan uzatılan hortumla nefes alarak hayata tutundu. Coşkun o anları şöyle anlattı: “Su tavana kadardı. Cebelleşiyordum. Nefes almaya çalışıyordum. ‘Buraya kadarmış’ dedim. Kelime-i Şahadet getirdim. Dışarıdan uzattıkları hortumu şnorkel gibi kullandım. Pencere demiri kırmaya çalıştılar, kıramadılar. Sonra bir arabanın arkasına ip bağladılar. Demirleri kanırtarak beni bir şekilde çıkardılar. Ama 13 dakika boyunca hortumla nefes aldım. O sayede kurtuldum.”
NEFESSİZ BIRAKMADIK
Murat Coşkun’un yardımına koşup hortum uzatanlardan biri olan Abdullah Karçik ise “Elini sallıyordu. Komşulardan biri ince bir hortum getirdi, içeriye uzattık. ‘Nefessiz kalmasın’ dedik. Demiri kırdık. Murat Bey’i o şekilde çıkardık” dedi.
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