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Muammer ŞEN / DHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayata bağlayan çığlık

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Hayata bağlayan çığlık
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Yine ‘eski eş’ dehşeti yaşandı... Boşandığı Özgür Ö. tarafından av tüfeğiyle vurulup yaralı halde Konya’dan Karaman’a getirilen Şerife Ç. valilik önündeki polisleri görüp çığlık atınca kurtuldu.

Karaman’da yaşayan Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. (22) ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan eşi Şerife Ç.’nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö., av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.’yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Ö. yaptı.

170 KM ZULMETTİ

Özgür Ö., daha sonra kanlar içinde kalan Şerife Ç.’yi aracına alıp yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman’a götürdü. Şerife Ç., dün 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı. Kadının çığlık sesini duyan polis de aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç. kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

YAKALANDI

Hayata bağlayan çığlık

Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö., Konya’nın Kadınhanı ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. 

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