Hayat kurtaran öneriler... 9 bin otobüs yollarda

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* Yolculuk öncesi araçların yağ, fren, lastik bakımlarını yaptırın.

* Yaz lastiğine geçin, yüke uygun lastik basıncıyla yola çıkın.

* Uykusuz yola çıkmayın. Unutmayın ki önemli olan gideceğiniz yere sağ salim varmanızdır, erken varmanız değil.

* Araç içindeki herkesin, arkada oturanlar dahil, emniyet kemeri takmasını sağlayın.

* Otoyollarda 120km/h üzerinde hızı aşmayın. Sağdan geçiş (makaslama) ve selektörle öndeki aracı taciz etmeyin.

* Yüklü aracın fren mesafesinin uzayacağını bilerek, öndeki araçla takip mesafesini artırın. Yüklü araç, sürücünün her gün kullandığı yüksüz araçtan çok farklıdır ve yakıt tüketimi (hızın küpüyle arttığı için) çok daha yüksektir. Yüksek hızla menzilin ne kadar kısaldığını elektrikli araç sahipleri çok iyi bilmektedir.

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* Zaman planınızı bütün bu unsurları göz önüne alarak daha esnek yapın, acele etmek yerine daha erken yola çıkın ve geç kalmayı göze alın. Unutmayın ki, aracı yola ve ailenizi hayata bağlayan lastik yüzeyi, bir çift 44 numara ayakkabının tabanından biraz geniştir.”

KAVİMLER GÖÇÜ BAŞLADI

Bayramı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurtdışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de otogarlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Talep nedeniyle THY, Pegasus ve SunExpress Havayolları ek seferler düzenleyeceğini açıkladı.