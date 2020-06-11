Hayat felç oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler göle döndü

Bugün saat 19.00’dan itibaren kentin tüm ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 2 saat devam eden yağış nedeniyle göle dönen karayolunda araçlar sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Keçiören ilçesinin Kuşcağız Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında oturan Zehra Kula ile çocukları Zeynep (2) ve Elif (11) apartmandaki su birikintisi nedeniyle kapıyı açamadığı için evde mahsur kaldı. Daha sonra eve gelen baba Burhan Kula, sular altında kalan evin balkon demirini keserek eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı.

’BALKON DEMİRİNİ KESİP, ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIM’

Binadaki su birikintisi nedeniyle evinin kapısını açamadığını belirten baba Kula, "Ben işteydim çocuklar evdeydi. Aniden yağmur yağmaya başlayınca evi su basmış. Çocuklar içeride kalmış. Bina su dolu olduğu için kapıyı açamıyorduk. Kapıyı açsak, içeri daha fazla su girecekti. Bu yüzden bende komşudan kesici taş aldım ve balkon demirini kesip, çocukları dışarı çıkardım. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Ne elbise ne de eşya kaldı. İnşaat işçisiyiz, kolay para kazanmıyoruz. Bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum." dedi.

’ÇOCUKLARIM ÇOK KORKTU VE AĞLADI’

Yaşadığı o zor anları anlatan anne Zehra Kula ise "Yağmur yağınca sular yükseldi. Banyodan, tuvaletten her yerden sular akın etti. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamadık. Eşim gelince balkon demirini kesti oradan çocukları aldı. Biz baya zor zamanlar yaşadık, çok mağdur olduk. Lütfen bize yardım edin. Ev diz kapaklarımıza kadar su dolmuştu. Çocuklarım çok korktu ve ağladı. Bende hamileyim, ayaklarımı üşüttüm belki de enfeksiyon kaptık bilmiyorum. Ev berbat durumda, tüm eşyalar battı. Bu gece nerede kalacağız bilmiyoruz. Canımızı zor kurtardık."

Ayrıca, Keçiören ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarı ise park halindeki otomobilin üzerine düştü.

BURDUR’DA SAĞANAK VE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU, TARIM ALANLARINI VURDU

BURDUR’da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, yaklaşık 3 bin dönüm ekili alanda zarara yol açtı.

Burdur’da saat 18.30 sıralarında başlayan sağanak, Türkiyenin taze fasulye ihtiyacının yaklaşık yüzde 30luk kısmının karşılandığı İnsuyu Ovasında ise dolu şeklinde etkisini gösterdi. Yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu 3 bin dönüm ekili alanda büyük zarara yol açtı. Çatağıl Köyü Muhtarı Muzaffer Akkoç, "Yaklaşık yarım saat süren yağmur ve dolu yağışı ekili alana zarar verdi. Fasulye aşırı yağışta çürüyor. Yeniden dikilmesi lazım. Sezonun hemen hemen yarısındayız. Diksek de 2- 3 toplama yapabiliriz. Normal olsaydı 5- 6 toplama yapabilirdik ve çiftçi para kazanabilirdi. Yeniden dikim yapsak 1 kilo tohum 100 lira, bir dönüme 8 kilo tohum gidiyor. Çapalanacak, gübrelenecek maliyet yükselecek. Çiftçi zaten önceki aldıklarını yaz vadeli almıştı. Çürür bu ekili alanlar" dedi.

’5 BİN DÖNÜM DİKİLMİŞTİ, 3 BİNİNDE BÜYÜK ZARAR VAR’

Bölgede 5 bin dönüm arazide ekim yapıldığını ve yeni yeni yeşerdiğini vurgulayan Akkoç, "Bugün de dolu yağışı nedeniyle zararımız büyük. Yaklaşık 3 bin dönüm alanda büyük zarar var. Devletimizden üreticinin zararının karşılanmasını istiyoruz. Çiftçi zaten sıkıntılı. Bankalara borçlu gidiyoruz. Borçlarının faizsiz ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Muhtar Akkoç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden hasar tespiti için ekip çağıracaklarını da sözlerine ekledi.

Üretici Hatice Akbulut (66) da "Ceviz gibi dolu yağdı, fasulyelere zarar verdi. 4 dönüm ekili alanımın tamamı gitti. Sigortalattırsak iyiydi ama yaptırmadık. Zararımız büyük" dedi.

NEVŞEHİR’DE SAĞANAK SONRASI DERE TAŞTI

NEVŞEHİR’in merkez ilçeye bağlı Nar Beldesi’nde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere taştı.

Merkez ilçeye bağlı Nar Beldesi Kavacık mevkiindeki dere akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle taştı. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular, yolları kapladı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası taşan dere yatağı nedeniyle bazı evleri su bastığı öğrenildi. Dere yatağından taşan suları ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde dere yatağından taşan suyun şiddetli şekilde aktığı görüldü.

ÇORUM’DA SAĞANAK VE DOLU, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı. Araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Şiddetli fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sağanak ve dolu, cadde ile sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı.