Hayali ihracatçılara operasyon

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, geçen yıl bazı şirketlerin Ukrayna’ya yaptıkları ihracatla ilgili KDV iadesi almak için sunduğu faturalardan şüphelendi. Faturalar hep aynı şirketler üzerinde kesilmiş, bugüne kadar da yaklaşık 7 milyon dolar KDV iadesi alınmıştı. Ukrayna makamlarıyla irtibata geçilerek şirketin oradaki faturaları istendi. Ukrayna’dan gelen faturalar ile Türk makamlarına ibraz edilen faturalar arasında büyük fark vardı. Bakanlığın savcılığa başvurusunun ardından devreye İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri girdi. Şirketle direkt bağlantılı 21 kişi teknik ve fiziki takibe alındı. Bir yıllık takip sonunda hayali ihracat çetesinin tüm suçları deşifre edildi.

ÇETEDE HER YOL VAR

Çete sadece hayali ihracat yapmakla kalmıyor, çek sahteciliğinden insan kaçakçılığına kadar çeşitli suçları işliyordu. İstanbul polisi önceki gün Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’da da operasyonlar düzenleyerek çetenin tüm üyelerini gözaltına aldı.