×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

'Hayali ihracat' ile devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! 5 kişi operasyonla yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Hayali İhracat#Operasyon
Hayali ihracat ile devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar 5 kişi operasyonla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 11:59

Romanya'da bulunan paravan bir şirket üzerinden hayali ihracat yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edildi. Şüphelilerin 3'ünün şirket yetkilisi, 1 şüphelinin aracı ve 1 şüphelinin ise serbest gümrük müşaviri olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayali ihracat yaptığı belirlenen şebeke takibe alındı. Şüphelilerin gerçek bir ticari faaliyet olmadığı fatura düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen bu faturaların özellikle Laleli piyasasında kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerinden yapıldığı, bu işlemlerin Romanya'da kurulan paravan bir şirket üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi.

Gümrük işlemlerinde ise gümrük müşavirleri tarafından hayali ürünlere uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği ve böylelikle haksız 'Katma değer vergisi' (KDV) iadesi alındığı tespit edildi. 

38 MİLYON DOLAR ZARAR

Şüphelilerin hayali ihracat yaptığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret bakanlığı ile iletişime geçilerek detaylı raporlar istendi. Uzman raporu ve elde bulunan verilerin karşılaştırılması sonucunda şüphelilerin devleti haksız yere 38 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. 

Haberin Devamı

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

20 Temmuz'da İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 3'ünün şirket yetkilisi, 1 şüphelinin aracı ve 1 şüphelinin ise serbest gümrük müşaviri olduğu belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Hayali İhracat#Operasyon