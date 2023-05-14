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Hayali gerçek oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nezahat Tanas#Su Kuyusu#Gine
Hayali gerçek oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

Erzurum’da mezuniyet yemeği görüşmesine giderken arkadaşı Zeynep Bağrıyanık (22) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Nezahat Tanas’ın (24) Afrika’da su kuyusu açma hayalini ailesi gerçekleştirdi. Gine’nin Dadola kentinde açılan su kuyusunun görüntü ve fotoğrafları Tanas’ın Erzurum’da yaşayan ailesine ulaştırıldı.

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Erzurum Palandöken’de 11 Mayıs 2022 günü saat 17.00 sıralarında, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri Nezahat Tanas (24) ile Zeynef Bağrıyanık’a (22), mezuniyet yemeği için görüşmeye giderken yolun karşısına geçtikleri sırada Osman K. yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tanas ve Bağrıyanık kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kızları Nezahat’in Afrika’da yaşayan çocuklar için su kuyusu açma hayali olduğunu öğrenen Figen-Ahmet Oğuz Tanas çifti, İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonunda Gine’nin Dadola kentinde su kuyusu açıldı. Nezahat’in ölüm yıldönümünde hizmete giren su kuyusunun görüntüleri ile belgesi aileye gönderildi.

‘BURUK BİR MUTLULUK’

Açılan su kuyusunun görüntülerinin kendilerine gönderildiğini söyleyen Ahmet Oğuz Tanas, “Kızımın hayalleri vardı. Afrika’da bir su kuyusu açacağım, diyordu. Oraları merak ediyordu. Biz de kızım rahmetli olduktan sonra onun hayalini ve vasiyetini yerine getirdik. Görüntüleri gönderdiler, gurur verici. İnsanlara yardım etmek Allah için en güzel şey. İsmiyle beraber açıldı. İnşallah, bir ömür kızıma dua edecekler. Buruk bir mutluluk yaşadık” ifadelerini kullandı.

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#Nezahat Tanas#Su Kuyusu#Gine

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