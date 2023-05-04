‘Hayalet ağlar’ beyaz eşya olacak

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Hayalet ağlar beyaz eşyaların plastik parçaları olarak yeniden üretilmek üzere geri dönüşüme kazandırılacak. Yerleri balıkçılarla görüşülerek belirlenen hayalet ağlar için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Konya, Isparta, Muğla, Samsun ve Van’da farkındalık çalışmaları yapılacak.

İÇ SULAR DA DAHİL EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, “Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi”ni uygulamaya koymuştu. Projeye iç sular da dahil edildi. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Mersin, Hatay, Adana, Muğla, Sinop, Konya, Isparta, Ankara, Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis’te hayalet av araçları temizlenerek ekosistemin sürdürülebilirliği ve sucul biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalar yapıldı.

GERİ DÖNÜŞÜME

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Çıkarılan hayalet ağların bir kısmı belediyeler ve çiftçilere teslim edilerek farklı amaçlarla kullanıldı. Kullanılamayacak durumda olanların metal kısımları geri dönüşüme kazandırıldı.

800 BİN METREKARE AĞ ÇIKARILDI

- Bakanlık 9 yılda 792 bölgede 103 milyon metrekare alanı tarayarak, yaklaşık 800 bin metrekare ağı sulardan çıkardı. Böylece 2.5 milyon civarında su canlısının ağlara takılarak ölmesi engellendi. İç sulara verilen ağırlıkla Ankara, Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis’teki akarsu ve göllerde 20 milyon 264 bin metrekare alan taranarak 36 bölgede 29 bin 290 metrekare ağ ve 10 bin 500 sepet, pinter ve benzeri terkedilmiş av aracı çıkarıldı.