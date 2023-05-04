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‘Hayalet ağlar’ beyaz eşya olacak

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Hayalet Ağlar#Beyaz Eşya
‘Hayalet ağlar’ beyaz eşya olacak
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz canlılarının kâbusu haline gelen hayalet ağlar için yeni hedef belirledi. Buna göre, 2023’ün sonuna kadar 100 bin metrekareden fazla hayalet ağ çıkarılacak.

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Hayalet ağlar beyaz eşyaların plastik parçaları olarak yeniden üretilmek üzere geri dönüşüme kazandırılacak. Yerleri balıkçılarla görüşülerek belirlenen hayalet ağlar için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Konya, Isparta, Muğla, Samsun ve Van’da farkındalık çalışmaları yapılacak.

İÇ SULAR DA DAHİL EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, “Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi”ni uygulamaya koymuştu. Projeye iç sular da dahil edildi. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Mersin, Hatay, Adana, Muğla, Sinop, Konya, Isparta, Ankara, Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis’te hayalet av araçları temizlenerek ekosistemin sürdürülebilirliği ve sucul biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalar yapıldı.

GERİ DÖNÜŞÜME

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Çıkarılan hayalet ağların bir kısmı belediyeler ve çiftçilere teslim edilerek farklı amaçlarla kullanıldı. Kullanılamayacak durumda olanların metal kısımları geri dönüşüme kazandırıldı.

‘Hayalet ağlar’ beyaz eşya olacak

800 BİN METREKARE AĞ ÇIKARILDI

- Bakanlık 9 yılda 792 bölgede 103 milyon metrekare alanı tarayarak, yaklaşık 800 bin metrekare ağı sulardan çıkardı. Böylece 2.5 milyon civarında su canlısının ağlara takılarak ölmesi engellendi. İç sulara verilen ağırlıkla Ankara, Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis’teki akarsu ve göllerde 20 milyon 264 bin metrekare alan taranarak 36 bölgede 29 bin 290 metrekare ağ ve 10 bin 500 sepet, pinter ve benzeri terkedilmiş av aracı çıkarıldı.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Hayalet Ağlar#Beyaz Eşya

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