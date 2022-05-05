'Hayal perdesi' kapandı

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Özlen’in vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önceki gece yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, paylaşımda, “Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

FELEKSİZ’İN YARATICISI

Metin Özlen, 3 Nisan 1940 tarihinde İstanbul Kanlıca’da dünyaya geldi. Karagöz yapım tekniğini küçük yaşlarda dedesi Hayri Beyden dinlediği hikâyeler ile öğrendi, geliştirdi. İlk tasvirlerini kartondan yaptı.16 yaşından itibaren deve ve sığır derileri kullanmaya başladı. Tasvir yapımında nevrekan ismi verilen bıçak ile işleme tekniğini geliştirerek klasik tarzda sayısız figür yaptı. 1962 yılında, İstanbul’da yayımlanan Ekspres Gazetesi’nde karikatürist ve ressam olarak çalışmaya başladı. Resimli roman kahramanı, kendi tiplemesi olan Feleksiz’i günlük, halk tiplemesi olan Nasreddin Hoca’yı da haftalık olarak çizdi. 1976 yılına kadar amatör olarak çalışan sanatçı, aynı yıl Kültür Bakanlığı’nın açtığı 1. Ulusal Karagöz yarışmasında, 13 sanatçı arasında Türkiye birincisi olup, profesyonel sanat hayatına adımını attı. Kaybolmaya yüz tutmuş “Ferhat ile Şirin” ve “Leyla ile Mecnun” isimli oyunları da yeniden hayal perdesine taşıdı. Özlen, var olan veya var olup unutulmuş birçok oyunu da tekrar yorumlamış ve canlandırmıştır.