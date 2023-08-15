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‘Havlu’lar Ayvalık’ta

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#Havlu Hareketi#Sahillerde Yapışlaşma#Ayvalık
‘Havlu’lar Ayvalık’ta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:00

SAHİLLERİN yapılaşma ve işletmelerle halka kapatılmasını protesto eden ‘havlu’ hareketi dün de Ayvalık’taydı.

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 'Kıyılar halkındır' diyerek kıyıdaki yapılaşma ile plaj işletmelerini protesto eden grup, sahile havlu serip oturma eylemi yaptı.

Turistik Altınova Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden 'Altınova Koruma Girişimi' adı altında birleşen vatandaşlar, plajda buluştu. İşletmelere kiralanan plajların ücretsiz kullanıma açılması için talepte bulunan eylemciler, kıyılara yapılan yüksek katlı binaları da protesto etti. Protestocular, sahile havlu serip oturma eylemi yaptı.

‘Havlu’lar Ayvalık’ta

Altınova Koruma Girişimi'nden Ayşe Hundi, "Komşularımız ve destekçilerimiz, kıyıların beton yapılar ve şezlonglar ile işgaline karşı havlu hareketi başlattı. Gittikçe sayısı artan destekçilerimiz kumsalımızda toplanıyor ve 'Kıyılar halkındır' diyor" diye konuştu.

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4 sene önce Ayvalık'ı beğenerek ev aldığını söyleyen Zeki Nergiz, “Emekliler paralarını buraya yatırdı ama kimse sahilden, kumdan faydalanamıyor. Bu nedenle toplandık. Ranta kurban edilmemeli" dedi. 

 

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#Havlu Hareketi#Sahillerde Yapışlaşma#Ayvalık

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