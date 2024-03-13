Havalimanına götüren çalışan tutuklandı

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Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti, 4 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Timur Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile birlikte İstanbul Havalimanı’ndan Mısır’a kaçmıştı. Tok ve oğlu, daha sonra buradan da ABD’ye geçmişti.

BABAYA DA YURTDIŞI YASAĞI

Kazanın ardından Eylem Tok, eski eşi Bülent Cihantimur’un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan Ayşe Ceren Sataoğlu ile olay yerine gitti. Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur ve birkaç arkadaşını Sataoğlu’nun kullandığı araç ile olay yerinden kaçırdı. Tok daha sonra Sataoğlu’ndan kendilerini İstanbul Havalimanı’na bırakmasını istedi. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u otomobili ile havalimanına götüren kişinin de Ayşe Ceren Sataoğlu olduğu tespit edildi. Sataoğlu’nun, 4 Mart’ta Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü’nde şüpheli olarak ifadesi alındı. Emniyette verdiği ifadeden bir hafta sonra gözaltına alınan Ayşe Ceren Sataoğlu sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyulduğu, olayda yaralanan bir kişinin telefonunu emniyete teslim eden Cihantimur Ailesi’nin şoförünün ise gözaltında olduğu iddia edildi.

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BAKAN: ABD EK BELGE İSTEDİ

Adalet Bakanlığı, Timur Cihantimur ve onu yurtdışına kaçıran annesi Tok’un, ABD’den iadesi için talepname hazırladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı’ndan beklenen cevap geldi. Bazı belgeler istendi. Bu belgeleri tamamladık. Umut ediyoruz ki ABD talebimizi olumlu karşılasın” dedi.