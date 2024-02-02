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Havalimanı saldırısının izi kilisede çıktı

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#Santa Maria Kilisesi#Saldırı#Atatürk Havalimanı
Havalimanı saldırısının izi kilisede çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak’ta silahla saldırıp bir kişiyi öldüren Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov ve Rus uyruklu David Tanduev’in de arasında olduğu 34 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin 18 savcı tarafından ifadeleri alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebiyle yazdığı sevk yazısında çarpıcı detaylar yer aldı.

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KAYSERİ’DEKİ TOPLANTI

Amirjon Kholikov ve David Tanduev 20 Ocak ve 21 Ocak’ta kilisenin çevresinde iki kez keşif yapmış. Olayda kullanılan Polonya plakalı otomobil 2022’de Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda sokulmuş, 23 Ocak 2024’te İstanbul Havalimanı, 24 Ocak’ta ise Fatih civarında plaka tanıma sistemine takılmış. İki saldırganla bağlantılı olduğu tespit edilen bazı şüphelilerin 4 Ocak ve 5 Ocak’ta Kayseri’de içeriği tespit edilemeyen, örgütsel olduğu değerlendirilen toplantı yapmış olabilecekleri öne sürüldü. Sevk yazısındaki bir önemli detay da, tutuklanması istenen Andrei Guzun’un Türkiye’de bulunan sözde DEAŞ sorumlularından olduğu. David Tanduev’le bağlantısı olduğu tespit edilen Edelkhan Inazhaev’in ise 8 Haziran 2016’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 1 Temmuz 2016’da tutuklandığı, ayrıca illegal olarak Suriye’ye geçme arayışında olan DEAŞ üyesi Çeçen asıllı Ilyas kod isimli kişi olduğu belirtildi.

 

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#Santa Maria Kilisesi#Saldırı#Atatürk Havalimanı

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