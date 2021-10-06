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Havada panik anları! Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

#Emirates Havayolları#Uçak#İstanbul Havalimanı

Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Akşam saatlerinde Türk hava sahasına girdikten sonra Karadeniz üzerinde seyreden dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'de bulunan 66 yaşındaki kadın bir yolcu kalp rahatsızlığı yaşadı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun durumu ciddiyetini koruması üzerine uçağın pilotları İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi. Rotasını İstanbul Havalimanı'na çeviren uçak, 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak altında hazır bekleyen sağlık ekipleri, hemen hastaya müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yolcuya müdahalesi halen uçak içinde devam ediyor.

Havada panik anları Dev uçak İstanbula acil iniş yaptı

 

A380 İLE İSTANBUL'A TARİFELİ SEFERLER BAŞLADI

Öte yandan, Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar, yolcu rahatsızlanması, yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda İstanbul'daki havalimanlarının altyapısının yetersizliği nedeniyle Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı. Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte ise bu tip uçaklar İstanbul'u kullanmaya başlamıştı. Portekizli Hifly Havayolları'nın Beja-Kuala Lumpur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı yakıt ikmali, Taylandlı şirket Thai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı ise yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geçen yıl İstanbul Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Emirates Havayolları ise geçen hafta A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da eklemişti.

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#Emirates Havayolları#Uçak#İstanbul Havalimanı