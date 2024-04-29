‘Hava savunmamızı güçlendirelim’

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“Milli güvenliğimiz her şeyden önemli” diyen Bağcıoğlu şu açıklamayı yaptı:

“İran-İsrail gerginliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları, değişen tehdit ortamından çıkarılacak dersler barındırıyor. Bu tecrübelerden yola çıkarak, hava savunma sistemlerimizi güçlendirmeli ve yeni tedbirler belirlemeye öncelik vermeliyiz. Özellikle yeni milli hava savunma sistemlerimizin ve S-400’lerin katılımıyla geniş kapsamlı bir ‘Ateş Serbest Tatbikatı’ düzenlenmeli, bu sistemlerin etkinliği basına ve kamuoyuna gösterilmelidir. İHA/Dron tehdidine karşı korunmak için çok yönlü bir yaklaşım benimsenmeli; gelişmiş hava savunma sistemleri, elektronik harp, siber güvenlik, istihbarat ve keşif yetenekleri güçlendirilmelidir. Bölgemizdeki çatışmalardan aldığımız dersler ışığında, hava savunma sistemlerimizi sürekli geliştirmeli, milli sistemlerin üretimine ağırlık vermeli, caydırıcılığımızı artırmalı ve uluslararası işbirliğine önem vermeliyiz.”